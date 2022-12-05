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27 минут назад

Новости автомира: российские дилеры получили первую партию Volkswagen Bora

Motor.ru

В конце октября дилерская сеть «Авилон» заказала у компании FAW-Volkswagen тысячу седанов Volkswagen Bora китайской сборки. В настоящее время партия автомобилей поступила в автосалоны. Продавцы предлагают приобрести седаны, оборудованные полуторалитровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил, который укомплектован шестиступенчатым «автоматом». Стоимость такой модификации модели составляет 2 490 000 рублей. Кроме того, за доплату доступны автомобили с другим мотором.

Российские дилеры получили первую партию Volkswagen Bora
Фото: Volkswagen BoraVolkswagen Bora

Российские дилеры предлагают Volkswagen Bora в комплектации Elite. Такие седаны оснащены светодиодной оптикой, камерой заднего вида, восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, а также люком, салоном из экокожи и электромеханическим «ручником». При этом в автомобилях, привезенных из Китая, отсутствует зимний пакет. В движение модель приводит 113-сильный «атмосферник» объемом полтора литра. Пару агрегату составляет шестиступенчатый «автомат». Стоимость седана в автосалонах составляет 2 490 000 рублей.

За доплату в сто тысяч рублей покупатель может приобрести Bora с 1,4-литровым турбомотором, отдача которого составляет 140 лошадиных сил, а также семиступенчатым преселективным «роботом». Однако в подобной версии вместо климат-контроля установлен обычный кондиционер. Все машины дилер продает с гарантией на два года или 75 000 километров пробега. Вместе с первой партией Volkswagen Bora в Россию привезли необходимый запас расходников и запчастей.

В середине ноября российские дилеры начали продажи электрического Volkswagen ID.6. Минимальная стоимость батарейной новинки начинается от 2,8 миллиона рублей.

Автоновости,Volkswagen Bora,Volkswagen,Авилон,
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