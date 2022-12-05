«АвтоВАЗ» пообещал новые модели. Что предложат

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах по организации производства автомобилей С и D-класса с партнерами из дружественных стран. Таковыми наиболее вероятно станут негосударственные китайские автокомпании, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их мнению, на начальном этапе автозавод с новыми машинами будет ориентироваться на продажи по госконтрактам, производя авто методом крупноузловой сборки.

Фото: ТАСС ТАСС

"АвтоВАЗ" обсуждает с партнерами из дружественных стран налаживание производства автомобилей тех сегментов, которые ни один действующий российский автозавод сейчас не выпускает. Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью журналу Forbes.

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"Мы — открытая компания. Как раз сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D вместе с партнерами из дружественных стран", - сказал Соколов.

В качестве возможного партнера для такого проекта наиболее вероятными выглядят китайские автопроизводители, говорят опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.

"Я думаю, что в качестве партнеров для "АвтоВАЗа" прежде всего рассматриваются китайские компании JAC и Dongfeng. C JAC сотрудничает "КамАЗ", с Dongfeng, работает Evolute, так что контакты налажены. Такое складывается общее ощущение. И стратегически такие машины нужны", - говорит "Газете.Ru" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В модельном ряду Dongfeng присутствует большое количество кроссоверов, включая IX7, относящийся к названному главой "АвтоВАЗа" сегменту. Эта китайская марка выпускает седан A9 того же сегмента, что и покинувшая российский рынок Toyota Camry, приводит пример эксперт. Длина этой модели свыше 5 метров, она оснащается 1,8-литровыми турбомоторами мощностью 204 л.с.

В случае, если соглашение будет достигнуто, такие автомобили, как минимум, первые полтора года придется собирать "отверточным" методом, поскольку технологические возможности "АвтоВАЗа" не рассчитаны на производство автомобилей подобного типоразмера. В частности, это касается окрасочного производства, добавляет он. При этом выпуск машин сегмента C и D вероятнее всего будет налажен под маркой Lada.

В этих рыночных нишах российский рынок остро нуждается в седанах для обновления корпоративных парков, указывает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

"В первую очередь России нужны седаны – если не сотни, то десятки тысяч.

Нужно обновлять парк такси, для этого необходимы седаны класса С, плюс необходимо менять государственный и муниципальный легковой транспорт. Есть также множество госкомпаний", - говорит Моржаретто.

Частному клиенту необходимо время, чтобы привыкнуть к новым маркам и понять, что продукт качественный. Сейчас китайские автопроизводители рассматривают возможность прихода на российский рынок, возможно, они выведут свои машины через локальную сборку, рассуждает Моржаретто. Именно этим он объясняет появление в России таких локальных брендов, как "Москвич", Evolute. К тому же китайские партнеры опасаются вторичных санкций, уверен он.

"FAW напрямую не работает в России, потому что это государственная компания. У Dongfeng есть крупные интересы в Peugeot-Citroen, а также в сотрудничестве с другими мировыми автопроизводителями, поэтому он также напрямую не работает в России. В целом же в Китае около 120 крупных автопроизводителей, желающие рискнуть найдутся", - подытожил собеседник.

Среди тройки крупных китайских автопроизводителей местного производства в России нет только у Chery. Haval имеет свой завод в Тульской области, Geely - выпускает авто в Белоруссии. Приход Chery на "АвтоВАЗ" теоретически возможен, полагает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Модельный ряд у этой компании широк, есть и кроссоверы, и седаны – например Arrizo 7, который не вышел на российский рынок только из-за пандемии. Но здесь необходимо просчитывать бизнес-кейс, потому что организация производства – это инвестиции", - сказал Кадаков "Газете.Ru".

Для налаживания производства необходима перенастройка оборудования, при этом крупноузловая сборка неактуальна из-за пошлин, которые практически приравнены к сборам за новые автомобили, указывает он.

"Седаны Arrizo 7, Arrizo 8 – один из потенциальных вариантов. Если они удержат в рознице цены на такие машины в пределах 1,5 млн рублей, в этом есть смысл", - считает Кадаков.

В случае с Dongfeng A9 в качестве замены Toyota Camry эта модель будет иметь успех на рынке, если будет дешевле "японца" на 15%, полагает Сергей Бургазлиев.

"Если машина будет выступать в сегменте D, формата Toyota Camry и Nissan Teana, оптимальная цена на нее – 2,2-3, млн рублей. Для автомобилей классом ниже – примерно на 500 тыс. рублей дешевле", - оценивает он.

В настоящее время на рынке ощущается острая нехватка автомобилей в большинстве сегментов, автопром в нынешних условиях за потребностями рынка не успевает, констатирует гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.