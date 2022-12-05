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57 минут назад

Новости автомира: В России стартовали продажи гибридного кроссовера Aito M5

FBM.ru

В России начали продавать китайские гибридные кроссоверы Aito M5. Дилеры из Москвы, Чувашии и Владивостока просят за кроссовер 4,2 – 5 млн рублей.

В России стартовали продажи гибридного кроссовера Aito M5
Фото: FBM.ruFBM.ru

Aito M5 – это китайский кроссовер который можно сравнить с Jaguar F-Pace и Genesis GV70, в котором установлена бензоэлектрическая силовая установка называемая «последовательный гибрид». Суть такой системы в том, что электромоторы вращают колеса, а 1,5-литровый 125-сильный бензиновый мотор подзаряжает 40-киловаттную батарею.

На российском рынке в комплектацию будут входит следующие опции:

Камеры кругового обзора; Подогрев всех сидений;  Электропривод передних кресел;  Бесключевой доступ;  Мультимедиа от Huawei Audio;  Система автоматической парковки;  Автопилот 2-го уровня.

Кроссовер Aito M5 совместная разработка Huawei и компании Seres, принадлежащей машиностроительному концерну Sokon Industry Group. Мировая премьера Aito M5 состоялась в декабре 2021 года.

Также в России скоро появятся гибридные и электрические кроссоверы от китайского концерна BYD. Большую партию завез московский дилер «Авилон»: в наличии есть модели Song Plus и Tang по цене 4 950 000 и 7 450 000 рублей соответственно.

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