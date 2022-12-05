В России стартовали продажи гибридного кроссовера Aito M5

В России начали продавать китайские гибридные кроссоверы Aito M5. Дилеры из Москвы, Чувашии и Владивостока просят за кроссовер 4,2 – 5 млн рублей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Aito M5 – это китайский кроссовер который можно сравнить с Jaguar F-Pace и Genesis GV70, в котором установлена бензоэлектрическая силовая установка называемая «последовательный гибрид». Суть такой системы в том, что электромоторы вращают колеса, а 1,5-литровый 125-сильный бензиновый мотор подзаряжает 40-киловаттную батарею.

На российском рынке в комплектацию будут входит следующие опции:

Камеры кругового обзора; Подогрев всех сидений; Электропривод передних кресел; Бесключевой доступ; Мультимедиа от Huawei Audio; Система автоматической парковки; Автопилот 2-го уровня.

Кроссовер Aito M5 совместная разработка Huawei и компании Seres, принадлежащей машиностроительному концерну Sokon Industry Group. Мировая премьера Aito M5 состоялась в декабре 2021 года.