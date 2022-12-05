Количество камер в Подмосковье вырастет на 50 процентов

Власти Московской области заключили соглашение с оператором системы фотовидеофиксации «МВС Груп», в рамках которого в течение года на подмосковных автодорогах количество стационарных камер увеличится до 1837 штук. Сейчас в регионе работает 1257 комплексов. Таким образом, количество средств фиксации на автодорогах Московской области вырастет на 50 процентов. При этом количество мобильных устройств останется без изменений.

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Увеличение количества комплексов произойдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По словам специалистов, новые камеры позволят снизить аварийность на опасных участках трасс. Кроме того, оператор внедрит новую систему управления транспортным комплексом, которая свяжет светофоры, а также обеспечит контроль за передвижением общественного транспорта и коммунальной техники. Благодаря нововведению в Подмосковье увеличится пропускная способность дорог.

Общая сумма вложений на установку новых комплексов составит миллиард рублей. Каждый месяц в регионе будут устанавливать не менее 50 камер. При этом количество мобильных средств фиксации, которых сейчас действует 200 штук, останется без изменений. В настоящее время около 50 процентов всех штрафов на подмосковных дорогах выписывают за превышение скорости. Сейчас Московская область уступает по количеству штрафов с камер лишь столице. После установки новых средств фиксации регион сможет обойти Москву.