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2 часа назад

Новости автомира: преемник Lexus LFA получит имитацию «механики»

Motor.ruиещё 2

Ровно год назад, в декабре 2021-го, Lexus впервые показал концептуальный суперкар, который «унаследовал частичку культового LFA» – его назвали Electrified Sport. Тогда о новинке рассказали лишь то, что она может проезжать на одном заряде батареи «больше 700 километров» и разгоняется до «сотни» за две секунды. Теперь же появились новые подробности о ее серийном варианте: ему пообещали имитацию механической коробки передач.

Преемник Lexus LFA получит имитацию «механики»
Фото: Lexus Electrified Sport ConceptLexus Electrified Sport Concept

Будущий серийный суперкар обзаведется версией с рычагом переключения передач и педалью сцепления, которые не будут подключены к силовой установке – имитация «механики» будет программной. Эту систему в настоящее время тестируют на электрическом UX 300e, однако достанется она именно суперкару.

Инженеры Lexus работают над тем, чтобы суперкар управлялся и ощущался как спортивный автомобиль в ДВС. Он не только получит имитацию механической трансмиссии, но и будет воспроизводить рев бензинового мотора.

Lexus Electrified Sport Concept
Lexus Electrified Sport Concept
Lexus Electrified Sport Concept

В основу серийного Electrified Sport ляжет некая новая платформа, а кузов будет изготавливаться из углепластика. Новинке прочат отдачу установки на уровне 700 лошадиных сил.

Новинку называют идейным наследником Lexus LFA – ранее японская марка зарегистрировала схожее с LFA название LFR, которое, как ожидается, и присвоят новой модели. Она должна появиться на рынке через несколько лет.

Lexus LFA, напомним, выпускался два года и был снят с производства в 2012-м. Всего было собрано 500 экземпляров. Суперкар оснащался 4,8-литровым двигателем V10 мощностью 560 лошадиных сил, разгонялся с места до «сотни» за 3,7 секунды и развивал максимальную скорость в 326 километров в час.

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