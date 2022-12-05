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1 час назад

Новости автомира: Новый автомобиль Tesla обнаружили на улицах

Lenta.ru

На улицах города Санта-Круз, штат Калифорния, обнаружили обновленный автомобиль Tesla Model 3. Об этом сообщает издание Electrek.

Новый автомобиль Tesla обнаружили на улицах
Фото: lenta.rulenta.ru

Как стало известно журналистам автомобильного портала, новую версию электрокара заметили на крытой парковке — судя по всему, машину тестируют. По словам специалистов, автомобиль, часть кузова которого была закрыта специальным камуфляжем, визуально напоминает Tesla Model 3. При этом машина имеет обновленный капот, фары и заднюю часть кузова.

Энтузиасты обратили внимание, что в фарах электрокара могут находиться камеры — они могли бы улучшить качество работы автопилота и системы обнаружения слепых зон. Журналисты отметили, что в Tesla неоднократно заявляли о необходимости улучшения системы автопилотирования — вероятно, важный апгрейд станет возможным благодаря новым датчикам.

Также специалисты предположили, что в обновленной версии Model 3 Tesla перейдет к технологии литья десятка металлических элементов в виде единой детали, которая в настоящее время используется при производстве Model Y. Ранее об этом говорил глава корпорации Илон Маск.

В конце ноября источники Reuters выяснили, что Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. Выяснилось, что инженеры автоконцерна намерены снизить количество деталей интерьера Model 3 и упростить сборку машины.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,Илон Маск,
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