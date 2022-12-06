Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тысяч машин

Замэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что работа завода "Москвич" позволит к 2023 году добавить на авторынок около 50 тысяч новы машин. Об этом сообщил aif.ru. Часть машин может работать в каршеринге в Москве, Московской области и других регионах России.

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На "Москвиче" запчасти, комплектующие в наличии в нужном объеме, отметил чиновник. В 2022 году завод "Москвич" собрал около 200 электрических машин, а в следующем году — примерно 10 тысяч. Ликсутов указал и на недостаток – малое количество заправок для таких машин.

"В городе заправок достаточно. А вот если ехать в Санкт-Петербург на машине, то пока еще по пути следования нет заправок", — сообщил Лискусутов.

Об добавил, что уверен, эту проблему скоро решат. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал о планах по организации производства автомобилей С и D-класса с партнерами из дружественных стран. Таковыми наиболее вероятно станут негосударственные китайские автокомпании, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты.