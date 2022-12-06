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1 час назад

Новости автомира: Названы самые проблемные магистрали страны

Мир24иещё 1

МКАД и ТТК являются самыми проблемными магистралями Москвы, заявил в интервью aif.ru заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Названы самые проблемные магистрали страны
Фото: Мир24Мир24

«К сожалению, на МКАД много случаев, когда машина ломается, водитель оставляет ее на одной из полос и в него на скорости врезаются», – пояснил он.

Московский скоростной диаметр (МСД), как заявил заммэра, в будущем снимет с кольцевой и ТТК значительную часть нагрузки, что существенно уменьшит число аварий на этих трассах.

Ликсутов также рассказал, что в Москве средняя скорость движения автомобилей возросла до 55 км/час, несмотря на рост числа машин на 50% с 2010 года. По его словам, с 2010 года в Москве и Подмосковье число автомобилей увеличилось почти на 50%, с 5,7 до 8,5 миллиона.

«Но средняя скорость движения автомобилей в городе не падает, а растет – она составляет 55 км/час. Машин стало больше, но скорость не упала», – подчеркнул заммэра.

Он считает важным достижением, что жители столицы чаще стали пользоваться городским транспортом и оставлять личные автомобили на зиму в гараже. Поэтому среднее число автомобилей на московских дорогах Москвы в день не поменялось и составляет 3 млн.

Ранее сообщалось, что к 2026 году в Северо-Восточном административном округе Москвы построят пять путепроводов. В настоящий момент ведется проектирование трех сооружений, в двух случаях идет разработка градостроительной документации.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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