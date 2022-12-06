Volkswagen будет импортировать в Европу произведенные в Китае Cupra Tavascan

Volkswagen объявил, что будет импортировать автомобили, произведенные в Китае, в Европу. Согласно сообщению Automotive News Europe, компания сослалась на ограниченные производственные мощности на внутреннем рынке, что привело к необходимости закупать автомобили из КНР.

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Это не первый случай, когда европейский автопроизводитель импортирует автомобили из Китая. Tesla, BMW и Renault делают это с Model 3, iX3 и Spring соответственно. Для Volkswagen моделью, которая будет экспортироваться из Китая, будет предстоящая серийная версия Cupra Tavascan.

«Завод в Аньхой был заводом с нужной мощностью и технологией во время планирования производства», — говорится в заявлении VW. Автопроизводитель добавил, что у него нет дальнейших планов по экспорту других моделей из Китая.

Представленный в 2019 году как электрический концептуальный кроссовер, Cupra Tavascan был подтвержден для производства и, по прогнозам, поступит в продажу в Европе в 2024 году. Он основан на платформе MEB VW Group, которая также лежит в основе серии VW ID. Суббренд SEAT кратко представил серийную версию Tavascan в начале этого года на мероприятии Unstoppable Impulse, включая обновленные версии Formentor, Born и Leon.

Между тем Cupra уже в пути и тестирует Tavascan в производстве. Наши шпионы поймали прототип, замаскированный под VW ID.4. Как и концепт, Tavascan будет поставляться с двухмоторной установкой, которая развивает мощность более 300 л.с. в самой мощной версии. Будут доступны и другие варианты этой трансмиссии, хотя можно ожидать, что Tavascan станет самым спортивным компактным кроссовером EV в линейке VW Group.