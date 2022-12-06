В России разработали бронированную Lada Niva

Госкорпорация «Ростех» в рамках Российской недели здравоохранения в Экспоцентре показала спецверсию Lada Niva Legend, разработанную для эвакуации раненых и оказания первой помощи пострадавшим. Внедорожник, рассчитанный на спасение до четырех человек, получил бронированный кузов, моторный отсек, а также топливный бак и аккумулятор. Благодаря комплексной защите, автомобиль способен выдержать попадание пуль калибра 5,45.
Помимо полностью бронированного кузова, спасательная Lada Niva Legend получила некоторые технические детали, выполненные из модифицированной стали. Салон внедорожника оснастили утеплёнными стенками толщиной 40 миллиметров. В комплектацию модели входят поворотные кресла, а также отделка интерьера прочными полимерными материалами, которые выдерживают ударные нагрузки до 10 g.
Для оказания помощи пострадавшим в «Ниве» разместили спецоборудование, которое позволяет проводить медицинские мероприятия прямо в салоне во время эвакуации. При этом невысокая посадка обеспечивает удобную посадку маломобильных пациентов. По словам представителей госкорпорации, модернизированная Lada Niva позволит сделать труд военных медиков более безопасным и эффективным. Производство спецавтомобилей наладят в Нижнем Новгороде.
В конце октября российские инженеры запустили производство бронированных автомобилей Lada для нужд скорой помощи. Разработчики планируют ежегодно выпускать до пяти тысяч спецавтомобилей.