В России разработали бронированную Lada Niva

Госкорпорация «Ростех» в рамках Российской недели здравоохранения в Экспоцентре показала спецверсию Lada Niva Legend, разработанную для эвакуации раненых и оказания первой помощи пострадавшим. Внедорожник, рассчитанный на спасение до четырех человек, получил бронированный кузов, моторный отсек, а также топливный бак и аккумулятор. Благодаря комплексной защите, автомобиль способен выдержать попадание пуль калибра 5,45.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Помимо полностью бронированного кузова, спасательная Lada Niva Legend получила некоторые технические детали, выполненные из модифицированной стали. Салон внедорожника оснастили утеплёнными стенками толщиной 40 миллиметров. В комплектацию модели входят поворотные кресла, а также отделка интерьера прочными полимерными материалами, которые выдерживают ударные нагрузки до 10 g.

Для оказания помощи пострадавшим в «Ниве» разместили спецоборудование, которое позволяет проводить медицинские мероприятия прямо в салоне во время эвакуации. При этом невысокая посадка обеспечивает удобную посадку маломобильных пациентов. По словам представителей госкорпорации, модернизированная Lada Niva позволит сделать труд военных медиков более безопасным и эффективным. Производство спецавтомобилей наладят в Нижнем Новгороде.