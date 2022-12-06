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1 час назад

Новости автомира: Названы самые аварийные дороги Москвы

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Самые аварийные дороги Москвы назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «Аргументам и фактам». Он сообщил, что это Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК).

Названы самые аварийные дороги Москвы
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Однако за последние 12 лет, по словам Ликсутова, аварийность на МКАД снизилась почти на треть благодаря контролю скоростного режима и проезда по обочине. Но на кольцевой автодороге все еще происходят ДТП при поломке транспорта, когда водитель оставляет машину на одной из полос и провоцирует столкновение.

Названы автомобили, владельцы которых наиболее часто попадают в аварии

Этот вопрос можно решить с помощью постройки Московского скоростного диаметра (МСД), заявил Ликсутов.

«Когда он будет достроен, он снимет с кольцевой и ТТК существенную часть нагрузки, что сильно снизит аварийность на этих трассах. И чем больше таких магистралей будет появляться, тем меньше будет аварий», — заявил он.

Со 2 января на МСД будет введена плата за проезд для машин не из столичного региона, стоимость составит 950 рублей.

Ранее Ликсутов раскрыл подробности новой программы по обеспечению безопасности на МКАД. Среди основных нововведений он отметил отсутствие закрытых систем видеонаблюдения.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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