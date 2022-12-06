Названы самые аварийные дороги Москвы

Самые аварийные дороги Москвы назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «Аргументам и фактам». Он сообщил, что это Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК).

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Однако за последние 12 лет, по словам Ликсутова, аварийность на МКАД снизилась почти на треть благодаря контролю скоростного режима и проезда по обочине. Но на кольцевой автодороге все еще происходят ДТП при поломке транспорта, когда водитель оставляет машину на одной из полос и провоцирует столкновение.

Этот вопрос можно решить с помощью постройки Московского скоростного диаметра (МСД), заявил Ликсутов.

«Когда он будет достроен, он снимет с кольцевой и ТТК существенную часть нагрузки, что сильно снизит аварийность на этих трассах. И чем больше таких магистралей будет появляться, тем меньше будет аварий», — заявил он.

Со 2 января на МСД будет введена плата за проезд для машин не из столичного региона, стоимость составит 950 рублей.