КамАЗ представил новый внедорожный автобус

«Автобус-вездеход с оригинальным дизайном может комплектоваться различными вариантами ДВС — дизельным, газовым на СПГ или КПГ, а также оснащаться дополнительным набором опций — северное исполнение и дополнительный запас хода для автобуса на КПГ до 550 км. Главная особенность в том, что это полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом», — говорится в сообщении.