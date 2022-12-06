На базе Lada Niva Legend построили бронированную "скорую"

Госкорпорация Ростех в рамках выставки Российская неделя здравоохранения в Москве представила бронированную скорую помощь, которая построена на базе автомобиля Lada Niva Legend. Машина получила высокий уровень бронирования, а кузов может выдержать обстрел пулями калибра 5.45.

Кузов автомобиля изготовлен из бронированной стали особой марки. Машина способна вывозить до четырех человек по бездорожью. Также медицинская помощь может быть оказана пострадавшим непосредственно в самом автомобиле. Бронированная скорая помощь предназначается для военных нужд. Бронированная «Нива» выпускается компанией «Швабе-СпецАвто», входящей в структуру Ростеха.