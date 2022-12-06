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2 часа назад

Новости автомира: Ростех показал бронированную скорую помощь на базе Lada Niva Legend

Южный автомобиль

Госкорпорация Ростех в рамках выставки Российская неделя здравоохранения в Москве представила бронированную скорую помощь, которая построена на базе автомобиля Lada Niva Legend. Машина получила высокий уровень бронирования, а кузов может выдержать обстрел пулями калибра 5.45.

На базе Lada Niva Legend построили бронированную "скорую"
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Кузов автомобиля изготовлен из бронированной стали особой марки. Машина способна вывозить до четырех человек по бездорожью. Также медицинская помощь может быть оказана пострадавшим непосредственно в самом автомобиле. Бронированная скорая помощь предназначается для военных нужд. Бронированная «Нива» выпускается компанией «Швабе-СпецАвто», входящей в структуру Ростеха.

Автоновости,Lada,Ростех,
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