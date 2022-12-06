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2 часа назад

Новости автомира: россиянам отказались продавать автомобили Geely в Белоруссии

Лера Букина

Россияне не могут приобрести автомобили китайского бренда Geely в Белоруссии в связи с требованиями дилеров в республике, передает портал Autonews.ru.

Россиянам отказались продавать Geely в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что продавцы выдвигают условия, которое не устраивает российских граждан. В частности, они просят оформить сделку на третье лицо - гражданина Белоруссии.

Один из автоцентров Geely готов продать автомобиль, однако от россиянина требуется личное присутствие для оформления сделки на месте.

Эксперты указали на отсутствие проблем с продажей машин брендов LADA, Kia и Renault. Следовательно, можно сделать вывод о наличии установок концерна Geely в отношении России

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Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», в период с 14 по 20 ноября россиянами было куплено 3598 новых легковых автомобилей из Китая. Объем продаж составил рекордные 31,2%. Наибольшим спросом пользовались марки Chery, Haval и Geely.

Портал quto.ru ранее сообщил о планах у крупной дилерской сети завезти партию китайских кроссоверов Ciimo X-NV. Цена автомобиля будет составлять 2,5 млн рублей.

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