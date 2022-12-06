Россиянам отказались продавать Geely в Белоруссии

Россияне не могут приобрести автомобили китайского бренда Geely в Белоруссии в связи с требованиями дилеров в республике, передает портал Autonews.ru.

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Отмечается, что продавцы выдвигают условия, которое не устраивает российских граждан. В частности, они просят оформить сделку на третье лицо - гражданина Белоруссии.

Один из автоцентров Geely готов продать автомобиль, однако от россиянина требуется личное присутствие для оформления сделки на месте.

Эксперты указали на отсутствие проблем с продажей машин брендов LADA, Kia и Renault. Следовательно, можно сделать вывод о наличии установок концерна Geely в отношении России

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», в период с 14 по 20 ноября россиянами было куплено 3598 новых легковых автомобилей из Китая. Объем продаж составил рекордные 31,2%. Наибольшим спросом пользовались марки Chery, Haval и Geely.