Россиянам отказались продавать Geely в Белоруссии

Россияне не могут приобрести автомобили китайского бренда Geely в Белоруссии в связи с требованиями дилеров в республике, передает портал Autonews.ru.
Отмечается, что продавцы выдвигают условия, которое не устраивает российских граждан. В частности, они просят оформить сделку на третье лицо - гражданина Белоруссии.
Один из автоцентров Geely готов продать автомобиль, однако от россиянина требуется личное присутствие для оформления сделки на месте.
Эксперты указали на отсутствие проблем с продажей машин брендов LADA, Kia и Renault. Следовательно, можно сделать вывод о наличии установок концерна Geely в отношении России
Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат», в период с 14 по 20 ноября россиянами было куплено 3598 новых легковых автомобилей из Китая. Объем продаж составил рекордные 31,2%. Наибольшим спросом пользовались марки Chery, Haval и Geely.
Портал quto.ru ранее сообщил о планах у крупной дилерской сети завезти партию китайских кроссоверов Ciimo X-NV. Цена автомобиля будет составлять 2,5 млн рублей.