Энергокризис в Европе угрожает электрокарам

Дефицит электроэнергии может нанести удар по европейским автопаркам, которые последние годы активно переходили на электрокары. Так, Швейцария может стать первой страной Европы, где нынешней зимой введут ограничения для электромобилей, пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на соответствующий проект постановления. Если он будет принят, швейцарским владельцам «зеленых» машин будет разрешено совершать только неотложные поездки.

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Перечень «неотложных» причин довольно широкий: в случае введения запрета швейцарцы смогут ездить на электрокарах на работу, в магазин, к врачу и даже в фитнес-клуб, а также в суд и на религиозные мероприятия. Однако в гости или в ресторан поехать уже не получится, то же касается энергозатратных путешествий на электромобиле.

Запрет, согласно проекту, введут только на третьем уровне дефицита электричества. Так, сначала власти ограничат температуру воды в стиральных машинах до 40 градусов, отключат подогрев кресел в подъемниках на курортах и запретят воздуходувки для уборки парков. Только после введения всех этих мер жителям ограничат свободу пользования «батарейными» машинами.

Подобные запреты могут ввести и других странах, богатых на электромобили — в Нидерландах, Франции, Германии и Норвегии, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Возможны и другие меры — например, сокращение или отмена субсидий на покупку такого транспорта. В нынешних условиях средства могут перенаправить на поддержку промышленности и закупку подорожавших энергоносителей.