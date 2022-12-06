УАЗ приостановил прием заказов на автомобили с АКППП

Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на модели «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Причина, по которой больше нельзя заказать внедорожник и пикап, неизвестна. По данным портала, не исключено, что это связано с тем, что поставки коробок передач Punch Powerglide 6L50 на УАЗ были запрещены из-за санкций.
Отмечается, что в наличии у дилеров есть минимум несколько десятков «Патриотов» и некоторое количество «Пикапов» с АКПП. Стоимость таких машин варьируется от 2 млн руб. до 3,9 млн руб.