Еще одна новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Mazda CX-60. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

В основам CX-60 предлагают с новым турбодизелем 3.3 литра (254 л.с.) в составе установки типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором.

Mazda

Mazda CX-60 - кроссовер компании новой формации, которая подразумевает классическую компоновку агрегатов: продольно расположенный двигатель и основной задний привод. Вместе с этим новая модель является первым подзаряжаемым гибридом марки.