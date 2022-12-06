Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
54 минуты назад

Новости автомира: до России добрался кроссовер Mazda CX-60

Российская Газета

Еще одна новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Mazda CX-60. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

В основам CX-60 предлагают с новым турбодизелем 3.3 литра (254 л.с.) в составе установки типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором.

Mazda

Mazda CX-60 - кроссовер компании новой формации, которая подразумевает классическую компоновку агрегатов: продольно расположенный двигатель и основной задний привод. Вместе с этим новая модель является первым подзаряжаемым гибридом марки.

Россиянам отказались продавать Geely в Белоруссии

В основе Mazda CX-60 длиной 4745 мм и колесной базой 2870 мм лежит новая модульная платформа Skyactiv Scalable Architecture. В плане подвески нововведений нет: спереди - два рычага, сзади - многорычажка, но зато в штатной комплектации CX-60 получил систему антикрена кузова в поворотах, механизм которой работает на подтормаживании определенного колеса (в зависимости от ситуации).

Автоновости,Видео,Geely,Mazda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители