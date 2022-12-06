Еще одна новинка на российском рынке, появившаяся в рамках параллельного импорта, Mazda CX-60. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших российских классифайдов, поставляются под заказ.
Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
В основам CX-60 предлагают с новым турбодизелем 3.3 литра (254 л.с.) в составе установки типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором.
Mazda CX-60 - кроссовер компании новой формации, которая подразумевает классическую компоновку агрегатов: продольно расположенный двигатель и основной задний привод. Вместе с этим новая модель является первым подзаряжаемым гибридом марки.
В основе Mazda CX-60 длиной 4745 мм и колесной базой 2870 мм лежит новая модульная платформа Skyactiv Scalable Architecture. В плане подвески нововведений нет: спереди - два рычага, сзади - многорычажка, но зато в штатной комплектации CX-60 получил систему антикрена кузова в поворотах, механизм которой работает на подтормаживании определенного колеса (в зависимости от ситуации).