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1 час назад

Новости автомира: появились подробные фото салона нового Hyundai Santa Fe

Российская Газета

Hyundai продолжает тестирование нового поколения кроссовера Santa Fe, которое должно исправить ошибки актуальной модели и оживить спрос. "Шпионам" из bobaedream.co.kr удалось заглянуть в салон автомобиля, который больше не скрыт под накидками.

Появились подробные фото салона нового Hyundai Santa Fe
Фото: www.bobaedream.co.krwww.bobaedream.co.kr

Как и ожидалось, новый Santa Fe получит салон в стиле недавно дебютировавшего флагмана Grandeur: у моделей очень похожа конфигурация передней панели, центральной консоли, карты дверей, рулевое колесо. Блок климат-контроля расположен на сочленении консоли и тоннеля, имеет отдельный дисплей, но не лишён физических органов управления.

www.bobaedream.co.kr

О технических изменениях Hyundai Santa Fe информации нет.

Последняя модернизация Santa Fe была проведена в 2020 году, и это был не просто рестайлинг: кроссовер получил новую платформу, пересмотренную линейку силовых агрегатов, в которой появились требуемые рынком гибриды.

Инсайдеры сообщали, что Hyundai выпустит новый Santa Fe раньше запланированного - до конца 2022 года, объясняя спешку компании желанием скорейшего восстановления спроса на кроссовер. Эти предположения не подтвердились. Дебют модели может состояться следующим летом.

В России Hyundai Santa Fe у официальных дилеров представлен с бензиновыми двигателями мощностью 180 и 249 л.с., а также со 199-сильным дизелем. Во всех комплектациях автомобиль оснащён автоматической коробкой передач и системой полного привода. Цены начинаются от 3 969 000 рублей.

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