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19 минут назад

Новости автомира: Путин потребовал обеспечить контроль за ценами на автомобили

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с поручением осуществлять постоянный контроль за формированием цен на автомобили с целью предотвращения необоснованного повышения, следует из информации на сайте Кремля.

Путин потребовал обеспечить контроль за ценами на автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально», - указано в перечне поручений.

В середине ноября глава государства заявил, что в нынешних условиях важно повысить для российских семей доступность автомобилей с точки зрения цены. Как указал президент, этого нужно добиться вопреки всем трудностям с логистикой и доставкой запчастей.

До России добрался кроссовер Mazda CX-60

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) ранее дало прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2023. Базовый сценарий предполагает, что в стране могут реализовать 670 тыс. машин, оптимистичный — 845 тыс. единиц, а пессимистический — всего 500 тыс. штук.

Автоновости,Mazda,Владимир Путин,
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