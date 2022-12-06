Путин потребовал обеспечить контроль за ценами на автомобили

Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с поручением осуществлять постоянный контроль за формированием цен на автомобили с целью предотвращения необоснованного повышения, следует из информации на сайте Кремля.

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«Обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения… Доклад – до 15 апреля 2023 года, далее – ежеквартально», - указано в перечне поручений.

В середине ноября глава государства заявил, что в нынешних условиях важно повысить для российских семей доступность автомобилей с точки зрения цены. Как указал президент, этого нужно добиться вопреки всем трудностям с логистикой и доставкой запчастей.