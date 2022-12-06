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1 час назад

Новости автомира: Один из 250 выпущенных Range Rover Vitessa 4.6HSE ищет новый дом

Carakoom

Создание ограниченных спецверсий моделей, отличающихся уникальными цветовыми решениями, зачастую приводит к противоречивым результатам. Иногда такие варианты продаются дороже (например, в случае с суперкарами), но для широких масс цвета специальных выпусков обычно очень мало влияют на окончательную цену продажи.

На продажу выставили один из редчайших Range Rover
Фото: CarakoomCarakoom

Взять хотя бы этот Range Rover Vitesse 4.6HSE 1997 года: таких автомобилей было выпущено всего 250 экземпляров в жёлтом (AA Yellow) и красном (Monza Red) цветах. Этот недавно продавался на Craigslist в США всего за 18 950 долларов или 1 185 000 рублей по текущему обменному курсу.

Отличия: Vitesse 4.6HSE предназначался исключительно для североамериканского рынка. Все экземпляры оснастили 4,6-литровым V8, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двухдиапазонной раздаточной коробкой.

Визуально его можно отличить не только по яркой окраске: дополнительно он получил «кенгурятник», защиту задних фонарей, стеклянный люк на крыше и 18-дюймовые колеса.

Традиционно автомобили ограниченной серии имеют очень богатое оснащение. Vitesse 4.6HSE не стал исключением, получив подогрев и электропривод передних сидений, двухзонный автоматический климат-контроль и аудиосистему премиум-класса Harman Kardon.

Этот вариант также имел особую окантовку на кожаных сиденьях, сочетающуюся с цветом кузова.

Состояние: Пробег выставленного на продажу экземпляра составляет очень внушительные 156 000 миль или более 250 тысяч километров. Салон всё ещё находится в неплохом состоянии и сохранил даже оригинальные коврики.

Заднее сиденье практически не изношено, и обшивка потолка тоже выглядит хорошо. Но Range Rover всегда были не самыми надёжными автомобилями, особенно на таких огромных пробегах, поэтому возможны сюрпризы с технической стороны.

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