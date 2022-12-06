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8 минут назад

Новости автомира: в России предложили в шесть раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

Motor.ru

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО. По мнению специалистов, многих автовладельцев не пугает действующая санкция в размере 800 рублей за отсутствие страховки, которая стоит в десять раз дороже. Кроме того, авторы инициативы считают, что необходимо пересмотреть размер санкции, которая неизменна с 2013 года, когда тарифы на «автогражданку» были другими.

Штраф за отсутствие ОСАГО предложили увеличить в шесть раз
Фото: ТАССТАСС

Согласно нововведениям, если инспектор во время проверки документов выявит отсутствие у водителя ОСАГО при себе, вместо 500 рублей штраф должен составить 3000 рублей. Если же автовладелец в принципе передвигается без оформленного полиса обязательного страхования, санкция составит 5000 рублей вместо нынешних 800 рублей.

Депутаты подчеркнули, что повышение штрафных тарифов позволит обезопасить добросовестных водителей. По данным ГИБДД, в прошлом году количество автовладельцев, не оформивших ОСАГО, увеличилось в 39 регионах. Только в Московской области за первые три месяца 2021 года инспекторы выявили 26 800 таких нарушителей. В столице без полиса обязательного страхования за тот же период остановили 18 000 водителей.

При этом в Государственной Думе инициативу не поддержали. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина, перед повышением штрафов необходимо решить вопрос со страховыми компаниями, которые существенно завышают тарифы.

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В конце ноября в России выросло число расторжений договоров ОСАГО по инициативе страховщиков. При этом стоимость полиса «автогражданки» компании клиентам не возвращали.

Автоновости,Lada,Михаил Делягин,ГИБДД,Госдума,
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