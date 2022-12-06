Эксперт назвал вероятную стоимость автомобилей Kerman из Ирана

Новые автомобили иранского автопроизводителя Kerman Motors (KMC), в случае появления на российском рынке, будут стоить от 750 тыс. руб. до 2,7 млн руб., предположил в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, на основе домашних цен компании и вероятном маркетинговом позиционировании в РФ. Эксперт подчеркнул, что только при адекватной цене лифтбек KMC J7, кроссовер KMC K7 и пикап KMC T8 смогут найти покупателя на российском рынке.

Фото: Kerman Kerman

«Если в России появятся автомобили KMC, то их стоимость должна быть адекватной. Например, чтобы модель J7 хорошо продавалась на рынке, ее цена должна составлять от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. Чтобы среднеразмерный кроссовер K7 и пикап T8 были конкурентоспособными, их необходимо вписать в бюджет от 2 млн за базовую версию и 2,7 млн за машину в топовой комплектации с большим количеством опций», — сказал Бургазлиев.

В то же время, бренд KMC неизвестен в России, поэтому есть вероятность, что он не приживется на новом рынке, предупредил эксперт. Для того, чтобы такие автомобили стали востребованы, необходимо представительство, грамотные управленцы, маркетинговые исследования. Иначе автопроизводителя может ждать судьба другого иранского брэнда — Iran Khodro, который дважды заходил на российский рынок и оба раза терпел фиаско, подчеркнул Бургазлиев.