В России запатентовали 550-сильный седан «Механический дракон»

В портфель концерна Great Wall, помимо знакомых нам Haval и Tank, входит суббренд Salon, который представил свою дебютную модель Mecha Dragon («Механический дракон») в 2021 году. Это пятиметровый полноприводный седан с экстравагантным дизайном и двухмоторной силовой установкой, первая партия которого была распродана за три с половиной часа. Неожиданно изображения этой модели появились в открытой базе Роспатента.
Mecha Dragon дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Первенец марки Salon получил все самые передовые технологии – например, в ходе презентации для него заявили продвинутый автопилот с четырьмя лидарами, тогда как современные беспилотники обходятся одним. Кроме того, «Механический дракон» оснащается семью камерами и 12 ультразвуковыми датчиками, а центральный процессор имеет производительность 400 триллиона операций в секунду.
В движение седан приводит установка с двумя электромоторами, которые установлены на передней и задней осях и суммарно развивают 544 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Mecha Dragon разгоняется за 3,7 секунды. Емкость аккумуляторной батареи – 115 киловатт-часов, одного ее заряда хватает на 802 километра по циклу NEDC. Предусмотрена и экспресс-зарядка: устройство постоянного тока рассчитано на 480 киловатт, что восполнит запас хода на 400 километров всего за десять минут.
На 2022 год Salon планировал выпуск пилотной партии Mecha Dragon в количестве 101 экземпляра, и все они были распроданы за 3,5 часа задолго до старта производства. Стоимость электрического седана из лимитированного исполнения составила 488 тысяч юаней (4,4 миллиона рублей).
Ранее Great Wall уже подтвердил выход на российский рынок суббренда Tank, однако о появлении в стране автомобилей других марок, принадлежащих китайскому концерну, пока не сообщалось. Не исключено, что получение патента на Mecha Dragon продиктовано бюрократической необходимостью.