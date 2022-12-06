В России запатентовали 550-сильный седан «Механический дракон»

В портфель концерна Great Wall, помимо знакомых нам Haval и Tank, входит суббренд Salon, который представил свою дебютную модель Mecha Dragon («Механический дракон») в 2021 году. Это пятиметровый полноприводный седан с экстравагантным дизайном и двухмоторной силовой установкой, первая партия которого была распродана за три с половиной часа. Неожиданно изображения этой модели появились в открытой базе Роспатента.

Фото: Great Wall Great Wall

Mecha Dragon дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Первенец марки Salon получил все самые передовые технологии – например, в ходе презентации для него заявили продвинутый автопилот с четырьмя лидарами, тогда как современные беспилотники обходятся одним. Кроме того, «Механический дракон» оснащается семью камерами и 12 ультразвуковыми датчиками, а центральный процессор имеет производительность 400 триллиона операций в секунду.

Great Wall

Great Wall

Роспатент

В движение седан приводит установка с двумя электромоторами, которые установлены на передней и задней осях и суммарно развивают 544 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Mecha Dragon разгоняется за 3,7 секунды. Емкость аккумуляторной батареи – 115 киловатт-часов, одного ее заряда хватает на 802 километра по циклу NEDC. Предусмотрена и экспресс-зарядка: устройство постоянного тока рассчитано на 480 киловатт, что восполнит запас хода на 400 километров всего за десять минут.

На 2022 год Salon планировал выпуск пилотной партии Mecha Dragon в количестве 101 экземпляра, и все они были распроданы за 3,5 часа задолго до старта производства. Стоимость электрического седана из лимитированного исполнения составила 488 тысяч юаней (4,4 миллиона рублей).