ГИБДД составила антирейтинг самых частых нарушений

Госавтоинспекция озвучила наиболее распространенные нарушения, которые допускали российские автомобилисты в период с января по ноябрь 2022 года. По итогам исследования выяснилось, что самое частое нарушение – превышение установленной скорости.
В ведомстве призвали соблюдать правила дорожного движения, при этом было отмечено, что ни одно из них нельзя назвать приоритетным. ПДД не подразделяются на менее и более опасные. Любое из нарушений при определенных обстоятельствах может привести к ДТП, подчас достаточно серьезному.
Стоит отметить, что в 2023 году появятся новые штрафы для водителей, также автомобилистов ждут некоторые изменения, к которым нужно быть готовым. В первую очередь изменятся требования к весовому контролю авто, в связи с чем вырастут штрафы за перегруз. Этот закон уже подписан президентом.
С 1 января следующего года машины с правым рулем на территории Российской Федерации будут запрещены. С 1 июня перестанет действовать «Зеленая карта». Также стоит отметить, что автоматическое продление водительских прав со следующего года осуществляться не будет.
В 2023 году будут введены новые государственные пошлины для водителей, которые планируют внести изменения в конструкцию своего авто, за это придется заплатить 1 000 рублей, получить свидетельство о транспортировке опасных грузов можно будет, заплатив 1 500 рублей.