ГИБДД составила антирейтинг самых частых нарушений

Госавтоинспекция озвучила наиболее распространенные нарушения, которые допускали российские автомобилисты в период с января по ноябрь 2022 года. По итогам исследования выяснилось, что самое частое нарушение – превышение установленной скорости.

Фото: ТАСС/Егор Алеев ТАСС/Егор Алеев

первое место – превышение установленной скорости;

второе место – несоблюдение предписаний дорожных знаков или разметки;

третье место – нарушение правил применения ремней безопасности;

четвертое место – неправильное расположение авто на проезжей части, а также езда по обочинам;

пятое место – пользование смартфоном во время управления транспортным средством. ГИБДД подвела итоги за прошедшие 10 месяцев этого года. Антирейтинг самых частых нарушений выглядит следующим образом:

В ведомстве призвали соблюдать правила дорожного движения, при этом было отмечено, что ни одно из них нельзя назвать приоритетным. ПДД не подразделяются на менее и более опасные. Любое из нарушений при определенных обстоятельствах может привести к ДТП, подчас достаточно серьезному.

Стоит отметить, что в 2023 году появятся новые штрафы для водителей, также автомобилистов ждут некоторые изменения, к которым нужно быть готовым. В первую очередь изменятся требования к весовому контролю авто, в связи с чем вырастут штрафы за перегруз. Этот закон уже подписан президентом.

С 1 января следующего года машины с правым рулем на территории Российской Федерации будут запрещены. С 1 июня перестанет действовать «Зеленая карта». Также стоит отметить, что автоматическое продление водительских прав со следующего года осуществляться не будет.