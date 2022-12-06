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1 час назад

Новости автомира: эксперты рассказали, можно ли «Нурофен» за рулем

Мария Иванова

Эксперты, опрошенные Autonews, рассказали, можно ли водить машину после приема «Нурофена». Издание отмечает, что запрета на это нет, но есть нюансы.

Юристы рассказали, можно ли пить «Нурофен» за рулем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основное действующее вещество «Нурофена» 2- (4-изобутилфенил) пропионовая кислота. Его нет в российском списке наркотических и психотропных веществ, при приеме которых нельзя садиться за руль.

Однако производитель советует избегать поездок, если раньше после приема препарата проявлялись побочные эффекты, - сонливость, головоĸружение и/или заторможенность.

«Прием нестероидных противовоспалительных препаратов, ĸ ĸоторым и относится «Нурофен», не может вызывать чего-то, что мешает ĸонцентрации внимания», - подчеркнул терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Врач напомнил, что существует и рецептурный «Нурофен» с кодеином в составе. Если взятые у водителя анализы покажут следы кодеина в организме, у медиков могут возникнуть вопросы.

«Принимать кодеин и кодеиносодержащие препараты за рулем нельзя. Он может усиливать расслабляющий и успокоительных эффект, а также взывать снотворное, легкое опьяняющее действие», - предупредил Лаврищев.

Юрист в сферах медицины гражданского и арбитражного процессов Андриана Михальчич рассказала, что нурофен, обнаруженный в организме, ни разу не был причиной лишения водителя прав.

Хотя пункт 2.7 ПДД запрещает управлять авто в болезненном состоянии, сотрудник ГИБДД не может наказать водителя за это.

«Ничего, кроме "а-ай-ай, уставшие ездим или с насморком", сотруднику полиции ничего сказать и сделать нельзя», - подчеркнул юрист Сергей Богатов.

Ранее в МВД России одобрили идею маркировать специальным знаком лекарства, несовместимые с вождением.

В полиции отмечали, что многие лекарства содержат минимальные дозы наркотических или психотропных веществ. При этом препарат может быть общеупотребимым и продаваться в аптеках без рецептов, а ограничения могут быть прописаны лишь в инструкции.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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