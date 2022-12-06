Эксперты, опрошенные Autonews, рассказали, можно ли водить машину после приема «Нурофена». Издание отмечает, что запрета на это нет, но есть нюансы.

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Основное действующее вещество «Нурофена» 2- (4-изобутилфенил) пропионовая кислота. Его нет в российском списке наркотических и психотропных веществ, при приеме которых нельзя садиться за руль.

Однако производитель советует избегать поездок, если раньше после приема препарата проявлялись побочные эффекты, - сонливость, головоĸружение и/или заторможенность.

«Прием нестероидных противовоспалительных препаратов, ĸ ĸоторым и относится «Нурофен», не может вызывать чего-то, что мешает ĸонцентрации внимания», - подчеркнул терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Врач напомнил, что существует и рецептурный «Нурофен» с кодеином в составе. Если взятые у водителя анализы покажут следы кодеина в организме, у медиков могут возникнуть вопросы.

«Принимать кодеин и кодеиносодержащие препараты за рулем нельзя. Он может усиливать расслабляющий и успокоительных эффект, а также взывать снотворное, легкое опьяняющее действие», - предупредил Лаврищев.

Юрист в сферах медицины гражданского и арбитражного процессов Андриана Михальчич рассказала, что нурофен, обнаруженный в организме, ни разу не был причиной лишения водителя прав.

Хотя пункт 2.7 ПДД запрещает управлять авто в болезненном состоянии, сотрудник ГИБДД не может наказать водителя за это.

«Ничего, кроме "а-ай-ай, уставшие ездим или с насморком", сотруднику полиции ничего сказать и сделать нельзя», - подчеркнул юрист Сергей Богатов.

Ранее в МВД России одобрили идею маркировать специальным знаком лекарства, несовместимые с вождением.