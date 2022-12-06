Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: рестайлинг принесёт флагманскому кроссоверу Exeed VX новый салон

Колеса.ру

Трёхрядный SUV также изменится внешне, но такой дизайн мы уже видели: его еще весной примерил пятиместный вариант модели.

Рестайлинг принесёт флагманскому кроссоверу Exeed VX новый салон
Фото: ExeedExeed

В родном Китае полноценные продажи большого кроссовера Exeed VX (бренд Exeed принадлежит компании Chery, он считается премиальным) стартовали в прошлом году. До весны года нынешнего SUV был представлен исключительно с семиместным салоном, а затем у него появилась пятиместная версия (она же на заглавном фото), отличившаяся оформлением передка. А скоро рестайлингу подвергнется и трехрядный кросс: такой Exeed VX уже попадался шпионам, вдобавок в октябре его фотографии внесли в базу минпрома КНР. Теперь же появилась свежая порция снимков, их растиражировали местные профильные медиа, среди которых оказалось и издание Cheshi.

Обновленный трехрядный Exeed VX на фото минпрома КНР

Внешне трехрядный VX изменится так же, как кроссовер с салоном на пятерых, разница лишь в деталях: в частности, у новой радиаторной решетки с вертикальными клиньями будет хромированная окантовка вместо черной, блестящей же сделают и декоративную вставку на переднем бампере. Длина и колесная база, судя по документам сертификационного органа, прежние – 4970 и 2900 мм соответственно (у пятиместного кроссовера аналогичные показатели).

Салон же полностью перекроят, внутри будут новые передняя панель, руль, тоннель и карты дверей. Вместо табло установят три отдельных дисплея, причем они будут интегрированы в панель, а центральные дефлекторы обдува разместят поверх мультимедийных тачскринов. Отдельный сенсорный блок «климата» с шайбами уберут – видимо, настройки будут «вшиты» в гигантский экран, красующийся посередине. Кроме того, управление настройками кресел вынесут на двери – как у Мерседесов. Кстати, некоторые китайские СМИ сравнивают интерьер Exeed VX с салоном Mercedes-Benz EQS, хотя у «немца» экраны выглядят более аккуратными.

Отметим, у актуального пятиместного «китайца» интерьер почти такой же, как у дореформенного семиместного SUV. Скорее всего, салон двухрядного Exeed потом тоже переделают. А еще у модели появится шестиместная версия (хотя ждали четырехместную).

Двигатель менять не стали: в Китае Exeed VX доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 261 л.с. и 400 нм. При этом вместо нынешней семиступенчатой роботизированной коробки с двумя сцеплениями модели прочат классический восьмиступенчатый «автомат». Привод передний или полный.

На домашний рынок рестайлинговый Exeed VX должен выйти в следующем году. Такой кроссовер, скорее всего, привезут и в Россию.

Автоновости,Chery,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители