Представлен новый Mercedes-AMG S-класса мощностью 800 "лошадей"

Со сменой поколений седан Mercedes-AMG S-класса стал подзаряжаемым гибридом.

Заряженная AMG-версия появилась у «Мерседеса S-класса» через два года после дебюта стандартной модели. Снаружи новый вариант отличается оформлением решётки радиатора, бамперами и колёсными дисками. В салоне — другой руль и «спортивный» декор.

Mercedes

Новый Mercedes-AMG S 63 E Perfomance перешёл на иную «технику». Машины предыдущего поколения оснащались форсированными бензиновыми моторами, а теперь седан получил гибридную силовую установку.

Mercedes

Под капотом — бензиновый турбодвигатель V8 4.0 мощностью 612 л. с. в паре с девятиступенчатым автоматом, как у модели Mercedes-AMG S 63 прошлого поколения. Но на задней оси теперь стоит ещё и электромотор мощностью 190 л. с. с двухступенчатой трансмиссией.

Mercedes

Суммарная отдача силового агрегата — 802 л. с. Новый Mercedes-AMG может разогнаться до сотни за 3,3 секунды, но только при условии полностью заряженной тяговой батареи. Аккумулятор ёмкостью 13 кВтч также позволит проехать до 33 км в чисто электрическом режиме.

Шасси — с полным приводом, подруливающими задними колёсами и пневмоподвеской. За доплату предложат мощные углерод-керамические тормоза.

Mercedes