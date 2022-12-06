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1 час назад

Новости автомира: представлен новый Mercedes-AMG S-класса мощностью 800 "лошадей"

Wroom.ru

Со сменой поколений седан Mercedes-AMG S-класса стал подзаряжаемым гибридом.

Представлен новый Mercedes-AMG S-класса мощностью 800 "лошадей"
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Заряженная AMG-версия появилась у «Мерседеса S-класса» через два года после дебюта стандартной модели. Снаружи новый вариант отличается оформлением решётки радиатора, бамперами и колёсными дисками. В салоне — другой руль и «спортивный» декор.

Mercedes

Новый Mercedes-AMG S 63 E Perfomance перешёл на иную «технику». Машины предыдущего поколения оснащались форсированными бензиновыми моторами, а теперь седан получил гибридную силовую установку.

Mercedes

Под капотом — бензиновый турбодвигатель V8 4.0 мощностью 612 л. с. в паре с девятиступенчатым автоматом, как у модели Mercedes-AMG S 63 прошлого поколения. Но на задней оси теперь стоит ещё и электромотор мощностью 190 л. с. с двухступенчатой трансмиссией.

Mercedes

Суммарная отдача силового агрегата — 802 л. с. Новый Mercedes-AMG может разогнаться до сотни за 3,3 секунды, но только при условии полностью заряженной тяговой батареи. Аккумулятор ёмкостью 13 кВтч также позволит проехать до 33 км в чисто электрическом режиме.

Шасси — с полным приводом, подруливающими задними колёсами и пневмоподвеской. За доплату предложат мощные углерод-керамические тормоза.

Mercedes

Продажи нового седана Mercedes-AMG S 63 E Perfomance на основных мировых рынках начнутся в 2023 году, цены пока не объявлены.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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