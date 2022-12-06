АвтоВАЗ не будет выпускать удлиненную Lada Niva Legend

Как сообщает паблик Avtograd news, участок сварки кузова пятидверной Lada Niva Legend законсервирован. По крайней мере на ближайший год выпуск данного автомобиля планом не предусмотрен.

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Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.

Под капотом Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.