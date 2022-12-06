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13 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ не будет выпускать удлиненную Lada Niva Legend

Российская Газета

Как сообщает паблик Avtograd news, участок сварки кузова пятидверной Lada Niva Legend законсервирован. По крайней мере на ближайший год выпуск данного автомобиля планом не предусмотрен.

АвтоВАЗ не будет выпускать удлиненную Lada Niva Legend
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, в начале июня АвтоВАЗ возобновил работу с производства упрощенной Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel.

Под капотом Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Стартовая цена внедорожника составляет 806 900 рублей.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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