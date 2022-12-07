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1 час назад

Новости автомира: владельцы Tesla жалуются на агрессию и ненависть со стороны других автомобилистов

Motor.ru

Британское издание The Guardian опубликовало истории владельцев Tesla, которые в последнее время массово жалуются на агрессию водителей автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания. Хозяева электрокаров сообщают, что их постоянно подрезают на дорогах, блокируют выезды с парковки, а также перекрывают доступ к зарядным станциям. Некоторые специалисты считают, что причина такого поведения отчасти связана с деятельностью владельца американской корпорации.

Владельцы Tesla жалуются на ненависть со стороны других автомобилистов
Фото: TeslaTesla

Один из владельцев Tesla из американского штата Орегон сообщил, что часто замечает, как другие водители показывают ему неприличные жесты, а также выкрикивают оскорбления из своих автомобилей. При этом мужчина не сталкивается с подобной агрессией, когда ездит за рулем других машин. Жительница штата Вашингтон рассказала, что ее несколько раз пытались столкнуть автострады, когда она управляла электрокаром. Как оказалось, таким образом, водители решили пошутить.

Еще один владелец Tesla в первую неделю после покупки электрокара посетовал на то, что его постоянно пытаются обгонять и подрезать. Кроме того, другие водители часто мешают перестраиваться и резко сбрасывают перед ним скорость. Когда мужчина едет за рулем своего Ford Fusion такого не случается.

Представитель Ассоциации электромобилей Марк Геллер, заявил, что подобное поведение водителей на дорогах связано с личностью Илона Маска. Если раньше владельцев электрокаров недолюбливали приверженцы правых взглядов, то теперь, после покупки Маском крупнейшей социальной сети, а также восстановления аккаунта Дональда Трампа, многие автовладельцы стали чаще проявлять агрессию к водителям Tesla.

В начале июня Илон Маск в очередной раз подтвердил статус эксцентричного бизнесмена. Тогда глава Tesla сокращал персонал из-за «очень плохого предчувствия».

Автоновости,Ford Fusion,Tesla,Илон Маск,Дональд Трамп,
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