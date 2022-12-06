Arctic Trucks построила «самый внедорожный» Land Rover Defender

Компания Arctic Trucks разработала комплект дооснащения для внедорожника Land Rover Defender. В «арктический» набор вошли проставки в переднюю и заднюю подвески, изменение геометрии кузова, расширители колесных арок и многое другое. Всё это увеличило максимальный дорожный просвет «Дефендера» с 280 до 360 миллиметров и добавило 65 миллиметров к ширине кузова. Стоимость комплекта доработок пока не уточняется.

Фото: © Arctic Trucks © Arctic Trucks

Российский филиал исландской Artick Trucks приложил руку к доработке нового Land Rover Defender. Помимо длинного названия Land Rover Defender Arctic Trucks АТ35, внедорожник получил проставки амортизаторов и пневмобаллонов, кованные 20-дюймовые колеса, бамперы измененной формы, расширители арок и кое-что по мелочи: наклейки, брызговики, эмблемы и прочее.

За основу демонстрационного образца взят Defender с бензиновой «шестёркой» 3.0 мощностью 400 лошадиных сил и восьмидиапазонным автоматом. После доработок внедорожник стал на 65 миллиметров шире и на 90 выше, плюс нарастил колею на 135—140 миллиметров. Дорожный просвет машины с пружинной подвеской отныне составляет 270 миллиметров (было 228 мм), с пневматической — 360 миллиметров (218 мм).

В самом верхнем положении клиренс будет равен 360 миллиметрам против 280 у стандартной машины, а углы въезда и съезда увеличатся до 39,1/38 и 40,1/40 градусов соответственно. Для сравнения: у обычного Defender эти показатели составляют 31,2/30,1 и 37,8/37,7 градуса. Установка других колес потребует перекалибровки спидометра. Кроме того, минимальный радиус разворота увеличится с 6,5 до 7,5 метра.