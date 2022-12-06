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20 минут назад

Новости автомира: В Volvo раскрыли дату премьеры нового электрического кроссовера

Motor.ru

Во время презентации электрического внедорожника Volvo EX90, которую компания провела в прошлом месяце, в рамках прямой трансляции зрители увидели еще один компактный кроссовер. Тогда в Сети предположили, что новинка под названием EX30 в скором времени будет добавлена в линейку шведской марки. Эту информацию подтвердил и генеральный директор бренда Джим Роуэн, который сообщил, что электрокар появится в продаже в 2023 году.

В Volvo раскрыли дату премьеры нового электрического кроссовера
Фото: Volvo EX30Volvo EX30

Новый Volvo EX30 будут собирать сразу на нескольких китайских предприятиях в провинциях Чэнду, Дацине и Тайчжоу. По словам представителей компании, целевой аудиторией компактного электрокроссовера станут молодые люди в возрасте 18-19 лет, которые покупают первый автомобиль. Кроме того, на модель можно будет оформить бесплатную трехмесячную подписку.

Несмотря на то, что Volvo выводит на рынок новый электрокар, продажи XC90 приостанавливать не собираются. Руководство шведского бренда считает, что внедорожник с классическим ДВС все еще будет востребован в регионах с неразвитой инфраструктурой зарядных станций. Кроме того, специалисты заявили, что внедрение электромобилей в некоторых городах США и Китая потребует большего времени.

В середине ноября в компании Volvo сообщили, что не собираются отказываться от седанов и универсалов. При этом основным направлением шведского бренда останется электрофикация кроссоверов.

Автоновости,Volvo,
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