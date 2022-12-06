Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: российских дилеров появились Hyundai Santa Fe

Motor.ru

Российские дилерские центры и частные продавцы продолжают активные поставки Hyundai Santa Fe из Казахстана. За четыре миллиона рублей можно приобрести кроссовер, оборудованный 200-сильным дизельным мотором, и в богатой комплектации. При этом продавцы обещают даже предоставить усеченную гарантию на такие автомобили. Что касается экземпляров в топовом исполнении и с полноценным гарантийным обслуживаем, то такие модели стоят от пяти миллионов рублей.

У российских дилеров появились Hyundai Santa Fe
Фото: Motor.ruMotor.ru

Стоимость Hyundai Santa Fe в Казахстане составляет от 18 590 000 до 20 790 000 тенге (примерно от 2 500 000 до 2 795 000 рублей по текущему курсу). Таким образом, продавцам выгодно закупать кроссоверы в соседнем государстве, чтобы заработать даже с учётом логистики. Однако многие казахстанские автосалоны в последнее время отказываются продавать машины покупателям из России. Но за разницу в стоимости отечественные дилеры готовы доставить автомобили, несмотря на сложности.

За четыре миллиона рублей в России предлагают Santa Fe в комплектации с кожаным салоном, подогревом и вентиляцией передних сидений, электронной приборной панелью, а также функцией автоматической парковки и аудиосистемой Harman/Kardon. Многие казахстанские автосалоны закупают подобные модели для последующей перепродажи россиянам.

Накануне в нескольких российских регионах появились в продаже Chevrolet Equinox. Новые для отечественного рынка модели собирают на казахстанском автозаводе.

Автоновости,Chevrolet Equinox,Hyundai Santa Fe,Hyundai,Chevrolet,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители