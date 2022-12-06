У российских дилеров появились Hyundai Santa Fe

Российские дилерские центры и частные продавцы продолжают активные поставки Hyundai Santa Fe из Казахстана. За четыре миллиона рублей можно приобрести кроссовер, оборудованный 200-сильным дизельным мотором, и в богатой комплектации. При этом продавцы обещают даже предоставить усеченную гарантию на такие автомобили. Что касается экземпляров в топовом исполнении и с полноценным гарантийным обслуживаем, то такие модели стоят от пяти миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Стоимость Hyundai Santa Fe в Казахстане составляет от 18 590 000 до 20 790 000 тенге (примерно от 2 500 000 до 2 795 000 рублей по текущему курсу). Таким образом, продавцам выгодно закупать кроссоверы в соседнем государстве, чтобы заработать даже с учётом логистики. Однако многие казахстанские автосалоны в последнее время отказываются продавать машины покупателям из России. Но за разницу в стоимости отечественные дилеры готовы доставить автомобили, несмотря на сложности.

За четыре миллиона рублей в России предлагают Santa Fe в комплектации с кожаным салоном, подогревом и вентиляцией передних сидений, электронной приборной панелью, а также функцией автоматической парковки и аудиосистемой Harman/Kardon. Многие казахстанские автосалоны закупают подобные модели для последующей перепродажи россиянам.