Жители новых регионов РФ могут обменять водительские права без экзамена

Жители четыре новых регионов России могут обменять водительское удостоверение на права российского образца без экзамена и медицинского освидетельствования до 1 января 2026 года, следует из постановления правительства.

"Выдача водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и без взимания государственной пошлины", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении также сказано, что для получения российских водительских прав жители указанных регионов должны предоставить паспорт гражданина РФ или вид на жительство и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории соответственно Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Также в пакет документов необходимо добавить водительское удостоверения, выданное компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской области и Херсонской области, а в случае отсутствия указанного удостоверения - документы, подтверждающие его получение.