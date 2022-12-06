Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: жители новых регионов России могут обменять водительские права на российские без экзамена

ТАСС

Жители четыре новых регионов России могут обменять водительское удостоверение на права российского образца без экзамена и медицинского освидетельствования до 1 января 2026 года, следует из постановления правительства.

Жители новых регионов РФ могут обменять водительские права без экзамена
Фото: ТАССТАСС

"Выдача водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и без взимания государственной пошлины", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении также сказано, что для получения российских водительских прав жители указанных регионов должны предоставить паспорт гражданина РФ или вид на жительство и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории соответственно Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области. Также в пакет документов необходимо добавить водительское удостоверения, выданное компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской области и Херсонской области, а в случае отсутствия указанного удостоверения - документы, подтверждающие его получение.

Замена водительских удостоверений, согласно постановлению правительства, жителям данного региона необходимо осуществить до 1 января 2026 года.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители