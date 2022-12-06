Штраф за отсутствие ОСАГО предложили повысить в шесть раз

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой по увеличению штрафов за отсутствие ОСАГО. По их мнению, действующая санкция перестала действовать на автовладельцев. Об этом пишет Motor.

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Отмечается, что в настоящее время штраф за отсутствие полиса при проверке документов составляет 500 рублей. В том случае, если у автовладельца вообще нет полиса как такового, ему придется выплатить 800 рублей.

По мнению депутатов, штрафы следует увеличить до 3 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно. Они добавили, что повышение штрафных тарифов может обезопасить добросовестных водителей.

По данным портала, инспекторы ГИБДД за первые три месяца 2021 года выявили в Московской области 26 800 водителей, которые не оформили полис ОСАГО. В Москве остановили 18 000 водителей.