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1 час назад

Новости автомира: Штраф за отсутствие ОСАГО предложили повысить в шесть раз

Илья Родин

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой по увеличению штрафов за отсутствие ОСАГО. По их мнению, действующая санкция перестала действовать на автовладельцев. Об этом пишет Motor.

Штраф за отсутствие ОСАГО предложили повысить в шесть раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время штраф за отсутствие полиса при проверке документов составляет 500 рублей. В том случае, если у автовладельца вообще нет полиса как такового, ему придется выплатить 800 рублей.

Правила ремонта по ОСАГО изменились

По мнению депутатов, штрафы следует увеличить до 3 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно. Они добавили, что повышение штрафных тарифов может обезопасить добросовестных водителей.

По данным портала, инспекторы ГИБДД за первые три месяца 2021 года выявили в Московской области 26 800 водителей, которые не оформили полис ОСАГО. В Москве остановили 18 000 водителей.

Уточняется, что в Госдуме инициативу не поддержали. Парламентарии подчеркнули, что перед введением таких мер следует навести порядок на страховом рынке.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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