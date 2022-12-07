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1 час назад

Новости автомира: Утвержден порядок регистрации автомобилей в новых российских регионах

Motor.ruиещё 4

Правительство РФ утвердило порядок выдачи водительских прав и регистрации транспортных средств для жителей новых регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, жители новых территорий должны заменить документы на автомобили и регистрационные знаки до 1 января 2026 года. При этом водительские удостоверения можно заменить на российские без повторного прохождения экзаменов и медкомиссии.

Утвержден порядок регистрации автомобилей в новых российских регионах
Фото: motor.rumotor.ru

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей освобождаются от уплаты госпошлины при предъявлении ранее полученного водительского удостоверения или документа, подтверждающего получение.

Кроме этого, регистрировать автомобили им разрешено без предъявления полиса ОСАГО, но только до 1 января 2024 года. Услуги они могут получить в подразделениях ГИБДД, а также в столицах других российских регионов.

В октябре МВД выбрало коды автономеров для новых российских регионов. Так, в них решено выдавать регистрационные знаки с кодами 80, 81, 84 и 85. Код 80 достался Донецкой народной республике, 81 — Луганской народной республике, 84 — Херсонской области, а 85 — Запорожской.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в вошедших в состав РФ регионах ведутся активные дорожные работы. В нынешнем году по плану там будет отремонтировано 500 километров дорожного полотна и 15 пролетных строений.

Автоновости,Марат Хуснуллин,ГИБДД,Правительство РФ,
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