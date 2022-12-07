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23 минуты назад

Новости автомира: ЭРА-ГЛОНАСС наступила для параллельного импорта авто

Deita.ru

Несмотря на то, что мораторий на обязательную установку тревожных кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, импортируемые для личного пользования в Россию из-за рубежа, истекает только 1 февраля 2023 года, рост подключения импортных машин к системе экстренного реагирования стремительно растёт, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

ЭРА-ГЛОНАСС наступила для параллельного импорта авто
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сейчас к тревожной кнопке подключают в сутки до 200 автомобилей, ввозимых в Россию по программе параллельного импорта. По сравнению с октябрём и ноябрём динамика подключений увеличилась в 7 раз, прогнозируется дальнейший взрывной рост до 5 тысяч в месяц. За минувшие два месяца в системе прошли идентификацию более 2 тысяч машин. Всего в системе экстренного реагирования зарегистрировано более 9,1 миллиона автомобилей.

Ранее мораторий на обязательное подключение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» действовал для Дальнего Востока и несколько раз продлевался. Затем его сделали всероссийским из-за санкций в связи со специальной военной операцией: ограничения на экспорт в Россию сделали недоступными микрочипы, используемые системой. Информации о том, что мораторий будут продлевать снова, пока нет даже на уровне слухов. А дальневосточным автолюбителям, покупающим подержанные японские иномарки, проблем создаёт ещё и проблема с получением Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), с которой недавно разбирался целый ряд ведомств.

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