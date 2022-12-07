ЭРА-ГЛОНАСС наступила для параллельного импорта авто

Несмотря на то, что мораторий на обязательную установку тревожных кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, импортируемые для личного пользования в Россию из-за рубежа, истекает только 1 февраля 2023 года, рост подключения импортных машин к системе экстренного реагирования стремительно растёт, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

По данным оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сейчас к тревожной кнопке подключают в сутки до 200 автомобилей, ввозимых в Россию по программе параллельного импорта. По сравнению с октябрём и ноябрём динамика подключений увеличилась в 7 раз, прогнозируется дальнейший взрывной рост до 5 тысяч в месяц. За минувшие два месяца в системе прошли идентификацию более 2 тысяч машин. Всего в системе экстренного реагирования зарегистрировано более 9,1 миллиона автомобилей.