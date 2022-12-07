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25 минут назад

Новости автомира: BMW наладит производство автомобилей во Вьетнаме

Motor.ru

Компания BMW собирается наладить производство автомобилей во Вьетнаме. Партнером баварцев станет местная фирма Truong Hai Auto Corporation (THACO) — официальный импортер BMW в стране. Когда начнется сборка вьетнамских BMW, пока неизвестно, но уже перечислены модели: на конвейер встанут седаны 3 и 5 серии , а также кроссоверы X3 и X5. Производство следует за рынком, отмечает немецкий производитель, а у вьетнамского рынка есть «потенциал для долгосрочного роста».

BMW наладит производство во Вьетнаме
Фото: BMWBMW

BMW называет грядущий старт производства во Вьетнаме важной вехой развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отмечает, что стремится к сбалансированному росту на всех рынках. THACO была выбрана, так как почти пять лет спустя стала партнером компании при перезапуске во Вьетнаме. У фирмы более чем 20-летний опыт работы в автопроме и продажах.

Производство будет налажено в экономической зоне Чулай, провинция Куангнам. На сегодняшний день BMW Group имеет более 30 площадок по всему миру, включая предприятия, выпускающие силовые агрегаты, и заводы-партнеры. Стандарты качества у всех площадок одинаковые вне зависимости от страны, заверяет BMW.

Сейчас автомобили немецкой марки выпускаются в Таиланде, Индии, Китае, Малайзии и Индонезии.

Собранные в Китае автомобили BMW поставляются в том числе на европейский рынок. Примеру соотечественников хочет последовать Volkswagen: концерн наладит в КНР производство электрокаров для Европы, где производственные мощности ограничены. Пока речь идет только об одной модели — кроссовере Tavascan марки Cupra.

Автоновости,BMW,Volkswagen,
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