Volkswagen Tiguan 2023 засняли на скандинавских дорогах

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4, без всякого сомнения, смог не только закрепиться на рынке, но и переманить на “электрическую сторону” часть поклонников Volkswagen Tiguan. Однако, Tiguan был и остается ключевым SUV производителя из Вольфсбурга, который в 2020 году преодолел 6-милионный порог производства и является самой продаваемой моделью марки в мире. Не желая уступать ни пяди своей популярности, Volkswagen Tiguan готовится к полному обновлению в 2023 году – фотошпионы засняли на скандинавских дорогах новое поколение кроссовера.

Фото: Carscoops Carscoops

В своей третьей генерации Tiguan расстанется со строгой угловатой внешностью и сменит дизайн на более обтекаемый и аэродинамичный, объединяющий стиль флагманского Touareg и упомянутого ID.4. Акцентированные изогнутые линии над передней и задней колесными арками придают кроссоверу намного более динамичный, чем у предшественника, облик. Несмотря на хорошую маскировку, можно заметить, что носовая часть автомобиля похожа на 8 поколение Golf и имеет очень узкую прорезь вместо радиаторной решетки с круглой эмблемой производителя по центру.

Carscoops

Carscoops

Carscoops