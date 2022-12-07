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1 час назад

Новости автомира: Volkswagen Tiguan 2023 на свежих шпионских фото

Allroader.ru

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4, без всякого сомнения, смог не только закрепиться на рынке, но и переманить на “электрическую сторону” часть поклонников Volkswagen Tiguan. Однако, Tiguan был и остается ключевым SUV производителя из Вольфсбурга, который в 2020 году преодолел 6-милионный порог производства и является самой продаваемой моделью марки в мире. Не желая уступать ни пяди своей популярности, Volkswagen Tiguan готовится к полному обновлению в 2023 году – фотошпионы засняли на скандинавских дорогах новое поколение кроссовера.

Volkswagen Tiguan 2023 засняли на скандинавских дорогах
Фото: CarscoopsCarscoops

В своей третьей генерации Tiguan расстанется со строгой угловатой внешностью и сменит дизайн на более обтекаемый и аэродинамичный, объединяющий стиль флагманского Touareg и упомянутого ID.4. Акцентированные изогнутые линии над передней и задней колесными арками придают кроссоверу намного более динамичный, чем у предшественника, облик. Несмотря на хорошую маскировку, можно заметить, что носовая часть автомобиля похожа на 8 поколение Golf и имеет очень узкую прорезь вместо радиаторной решетки с круглой эмблемой производителя по центру.

Carscoops
Carscoops
Carscoops

В салоне Volkswagen Tiguan 2023 также произойдут большие перемены. Вместо встроенного в переднюю панель небольшого экрана мультимедийного центра тут отдельно стоящий “планшет” с серьезной диагональю. Как и прежде, гамма двигателей для кроссовера будет сильно отличаться от рынка к рынку, но, в любом случае, полностью электрическая силовая установка Tiguan пока не грозит – это территория ID.4. А вот гибридных модификаций станет больше.

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