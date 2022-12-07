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17 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» начнет комплектовать модели Lada «автоматами» в 2024 году

Газета.Ru

Российский автопроизвоитель «АвтоВАЗ» продолжит оснащать свои автомобили автоматическими коробками передач в 2024 году. Об этом в интервью изданию Forbes сообщил глава предприятия Максим Соколов.

«АвтоВАЗ» начнет комплектовать Lada «автоматами» в 2024 году
Фото: LadaLada

«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач», - сказал Максим Соколов в интервью.

В том же интервью топ-менеджер подтвердил, что завод уже готовит новое семейство автомобилей B-класса, ориентированное на молодежную аудиторию. Производство должно стартовать в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году. Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита запчастей.

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