«АвтоВАЗ» начнет комплектовать Lada «автоматами» в 2024 году

Российский автопроизвоитель «АвтоВАЗ» продолжит оснащать свои автомобили автоматическими коробками передач в 2024 году. Об этом в интервью изданию Forbes сообщил глава предприятия Максим Соколов.

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«В течение 2024 года вернем электронную систему контроля устойчивости (ESP) и автоматическую коробку передач», - сказал Максим Соколов в интервью.

В том же интервью топ-менеджер подтвердил, что завод уже готовит новое семейство автомобилей B-класса, ориентированное на молодежную аудиторию. Производство должно стартовать в начале 2024 года.