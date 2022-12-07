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11 минут назад

Новости автомира: в России появился крохотный кроссовер Hyundai

Российская Газета

Еще одна новинка на российском рынке - Hyundai Casper. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

В России появился крохотный кроссовер Hyundai
Фото: Hyundai Hyundai

Как выяснила "Российская газета", цены на модель варьируются от 1 079 000 рублей до 2 100 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость автомобиля будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Hyundai Casper - кроссовер длиной 3595 мм с четырехместным салоном и маленьким багажником. Двигатели те же, что у Kia Picanto: литровый атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л.с., спаренные с 4-диапазонным "автоматом". Разумеется, ни о какой системе полного привода не может идти и речи.

Автомобиль выделяется нетривиальным дизайном. В круглые фары встроены диодные ободки ходовых огней, проем пятой двери простирается на всю ширину автомобиля, ручки задних дверей замаскированы.

Hyundai
Hyundai

Внутри - двухспицевое рулевое колесо и "парящая" центральная консоль, на которую вынесли не только блок управления "климатом", но и селектор коробки.

Автоновости,Kia Picanto,Hyundai,Kia,
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