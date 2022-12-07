Рассекречена одна из будущих моделей «Автотора»

Завод «Автотор» в Калининградской области не отказывается от планов по выпуску электромобиля. Руководство провело презентацию для рабочих, в ходе которой раскрыло основные аспекты будущей новинки под внутренним названием «Янтарь» — некоторые слайды из нее оказались в открытом доступе. Судя по ним, к выпуску готовят четырехместный электрический сити-кар с кузовом длиной около трех метров, в котором применят российские компоненты.

Фото: Янтарный ДЛБ / Telegram Янтарный ДЛБ / Telegram

Несущий каркас электрокара сделают из формованных деталей и профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава, соединенных лазерной сваркой. Кузовные панели будут изготовлены из полипропилена и поликарбоната. Масса электромобиля составит всего 106 килограммов, при этом он почти на 80 процентов будет годен для переработки.

Указано, что 37-процентную долю цены автомобиля составит стоимость тягового аккумулятора, а на кузов придется 21 процент. Снижать цену и массу предлагается за счет изменения конструкции кузова и его частей.

Янтарный ДЛБ / Telegram

Янтарный ДЛБ / Telegram

Янтарный ДЛБ / Telegram

Янтарный ДЛБ / Telegram

Что касается внешности, то пока представлены только скетчи, на которых дизайн автомобиля заметно отличается. В салоне с яркими акцентами видна небольшая цифровая «приборка», подставка для гаджета, подстаканник и крючок для перевозки сумки. Каким будет итоговый вариант «Янтаря» пока неизвестно. Назвать его тоже могут по-другому: как пишет Telegram-канал «Янтарный ДЛБ», опубликовавший слайды, рабочим предложили прислать свои версии имени для отечественного электрокара.