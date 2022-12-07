Рассекречена одна из будущих моделей «Автотора»

Завод «Автотор» в Калининградской области не отказывается от планов по выпуску электромобиля. Руководство провело презентацию для рабочих, в ходе которой раскрыло основные аспекты будущей новинки под внутренним названием «Янтарь» — некоторые слайды из нее оказались в открытом доступе. Судя по ним, к выпуску готовят четырехместный электрический сити-кар с кузовом длиной около трех метров, в котором применят российские компоненты.
Несущий каркас электрокара сделают из формованных деталей и профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава, соединенных лазерной сваркой. Кузовные панели будут изготовлены из полипропилена и поликарбоната. Масса электромобиля составит всего 106 килограммов, при этом он почти на 80 процентов будет годен для переработки.
Указано, что 37-процентную долю цены автомобиля составит стоимость тягового аккумулятора, а на кузов придется 21 процент. Снижать цену и массу предлагается за счет изменения конструкции кузова и его частей.
Что касается внешности, то пока представлены только скетчи, на которых дизайн автомобиля заметно отличается. В салоне с яркими акцентами видна небольшая цифровая «приборка», подставка для гаджета, подстаканник и крючок для перевозки сумки. Каким будет итоговый вариант «Янтаря» пока неизвестно. Назвать его тоже могут по-другому: как пишет Telegram-канал «Янтарный ДЛБ», опубликовавший слайды, рабочим предложили прислать свои версии имени для отечественного электрокара.
Ранее сообщалось, что пилотная партия электромобилей сойдет с конвейера «Автотора» в 2023 году, тогда же будет освоено производство зарядных станций. Воплощать проект в жизнь будут совместно с компанией «Рэнера» (дочерняя компания «Росатома»): ее литий-ионные накопители используют в батареях, для производства которых «Автотор» построит завод в микрорайоне им. А. Космодемьянского.