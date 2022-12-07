Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: какие автомобили исчезнут у дилеров

Российская Газета

Автодилеры рассказали "Российской газете" о том, как обстоят дела с запасом машин. Оказалось, что некоторые модели вполне могут исчезнуть с рынка.

Какие автомобили исчезнут с рынка
Фото: Максим Блинов / РИА НовостиМаксим Блинов / РИА Новости

"Запасы новых автомобилей на складах дилеров, которые были поставлены в Россию до обострения геополитической ситуации, постепенно подходят к концу. Самые большие убытки терпят монобрендовые автосалоны, представители таких автоконцернов, как Volvo, Volkswagen, Skoda, Mazda, а также ритейлеры премиальных авто - Audi, Jaguar Land Rover, BMW. В нашей компании осталось только несколько моделей Skoda и Renault, однако постоянно пополняется ассортимент автомобилей с пробегом, где присутствуют как представители массового сегмента, так и премиального.

Видео дня

Помимо этого, большинство российских автодилеров реализовали возможности ввоза новых автомобилей при помощи параллельного импорта, однако речь пока идет о штучных экземплярах премиальных авто и некоторых наиболее востребованных массовых моделях. При этом пока остаются сложности с логистикой, растаможкой импортных машин, что негативно отражается на конечной стоимости авто для потребителей. Сейчас новые авто поставляются в Россию через территорию Казахстана, Армении, Беларуси из Китая, Японии, ОАЭ", - говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

В то же время он добавляет, что рынок пополняется новыми предложениями, например, автомобилями "Москвич".

"А в 2023 году нас ожидает расширение ассортимента за счет появления новых китайских марок и новых автопроизводителей, вероятнее всего, из Ирана и Индии", - рассказал Решетников.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что единственные цивилизованные решения, связанные с приобретением новых автомобилей, есть только у российских и китайских брендов.

"А если говорить про китайские дистрибуции, то в их команды пришло много сильных менеджеров из европейских и японских брендов, что, несомненно, сказывается на высоких стандартах, внедряемых при взаимодействии с дилерами. Это обязательно отразится на качестве обслуживания потенциальных и действующих владельцев автомобилей", - добавляет Макаров.

Отметим, что накануне свою статистику продаж новых автомобилей опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Оказалось, что в ноябре не было продано ни одного автомобиля Nissan, Infiniti, Jaguar и Land Rover. Также совсем мало дилеры реализовали Lexus, Honda, Isuzu, Porsche, Volvo, Mitsubishi, Subaru и Jeep.

Автоновости,Isuzu,Rover,Land Rover,Lexus,Jaguar,Mazda,Jeep,Renault,Nissan,Skoda,Subaru,Volvo,BMW,Honda,Audi,Volkswagen,Mitsubishi,Porsche,Денис Решетников,Алексей Макаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители