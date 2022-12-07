Какие автомобили исчезнут с рынка

Автодилеры рассказали "Российской газете" о том, как обстоят дела с запасом машин. Оказалось, что некоторые модели вполне могут исчезнуть с рынка.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

"Запасы новых автомобилей на складах дилеров, которые были поставлены в Россию до обострения геополитической ситуации, постепенно подходят к концу. Самые большие убытки терпят монобрендовые автосалоны, представители таких автоконцернов, как Volvo, Volkswagen, Skoda, Mazda, а также ритейлеры премиальных авто - Audi, Jaguar Land Rover, BMW. В нашей компании осталось только несколько моделей Skoda и Renault, однако постоянно пополняется ассортимент автомобилей с пробегом, где присутствуют как представители массового сегмента, так и премиального.

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Помимо этого, большинство российских автодилеров реализовали возможности ввоза новых автомобилей при помощи параллельного импорта, однако речь пока идет о штучных экземплярах премиальных авто и некоторых наиболее востребованных массовых моделях. При этом пока остаются сложности с логистикой, растаможкой импортных машин, что негативно отражается на конечной стоимости авто для потребителей. Сейчас новые авто поставляются в Россию через территорию Казахстана, Армении, Беларуси из Китая, Японии, ОАЭ", - говорит руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

В то же время он добавляет, что рынок пополняется новыми предложениями, например, автомобилями "Москвич".

"А в 2023 году нас ожидает расширение ассортимента за счет появления новых китайских марок и новых автопроизводителей, вероятнее всего, из Ирана и Индии", - рассказал Решетников.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что единственные цивилизованные решения, связанные с приобретением новых автомобилей, есть только у российских и китайских брендов.

"А если говорить про китайские дистрибуции, то в их команды пришло много сильных менеджеров из европейских и японских брендов, что, несомненно, сказывается на высоких стандартах, внедряемых при взаимодействии с дилерами. Это обязательно отразится на качестве обслуживания потенциальных и действующих владельцев автомобилей", - добавляет Макаров.