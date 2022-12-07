В Калининграде представили автомобиль "Янтарь"

В Калининграде представили дизайн городского электромобиля, который разрабатывают на "Автоторе".

Фото: РИА Новости РИА Новости

На изображения из заводской презентации, опубликованные в Telegram-канале "Янтарный ДЛБ", обратил внимание портал "Дром". Рабочее название электрокара - "Янтарь".

Изображенный на эскизах автомобиль имеет однообъемный трехдверный кузов и четырехместный салон. Габаритная длина электрокара составляет около 3 метров.

Телеграм-канал «amberdlb»

В презентации говорится, что несущий каркас кузова сделан из формованных алюминиевых деталей и профилей высокопрочного алюминиево-магниевого сплава, соединенных путем лазерной сварки. Лицевые панели кузова сделаны из полипропилена и поликарбоната. По словам авторов проекта, масса кузова составляет 106 кг, при этом он на 79% пригоден для вторичной переработки.

Отмечается, что наибольшая доля в себестоимости машины принадлежит тяговой батарее (37%) и кузову (21%). Автомобиль создается с использованием российской компонентной базы.