Представлен первый в Европе коммерческий беспилотник для доставки товаров

Стартап Loxo представил первый в Европе коммерческий беспилотник для доставки «последней мили». Такие машины появятся на дорогах Швейцарии уже весной 2023 года, а затем их хотят сертифицировать в Германии и Великобритании. Автономный шаттл легко интегрируется в IT-инфраструктуру компании-ретейлера, предлагает трансформируемый грузовой отсек и по габаритам идеального вписывается в трафик Старого Света.
Швейцарский стартап Loxo, кажется, нашел решение проблемы доставки «последней мили». Его грузовой беспилотник, благодаря электрическому приводу, менее опасен для экологии; идеально вписывается в европейский трафик; а также может быть полностью интегрирован в IT-инфраструктуру компании-ретейлера или логистической службы.
Коммерческое использование шаттлов начнется весной 2023 года. Они построены на дюралюминиевой платформе-скейтборде, оснащены четырьмя ступичными электромоторами и без подзарядки проезжают до 110 километров. Каждый беспилотник способен одновременно доставлять 64 посылки общей массой 320 килограммов. Причем минимальная погрузочная высота в 40 сантиметров облегчает доступ к отсеку для людей в инвалидных колясках.
Есть у разработки Loxo и другие сильные стороны. Во-первых, это самый быстрый беспилотник в Швейцарии. Во-вторых, вместо сенсоров с вращающейся частью машина использует особую комбинацию из радара, лидара, сонара, камеры и вычислительного алгоритма. Это дает обзор на 360 градусов как самому шаттлу, так и присматривающему за ним оператору.
Отсек беспилотника можно будет трансформировать под конкретные задачи. Машину оснастят сенсорным дисплеем и двумя кнопками экстренной остановки, которые пригодятся на случай нештатной ситуации. Старт продаж запланирован на следующий год. Если никто из конкурентов не поторопится, Loxo станет первой компанией, запустившей коммерческие грузовые беспилотники не только в Швейцарии, но и во всей Европе.