Представлен первый в Европе коммерческий беспилотник для доставки товаров

Стартап Loxo представил первый в Европе коммерческий беспилотник для доставки «последней мили». Такие машины появятся на дорогах Швейцарии уже весной 2023 года, а затем их хотят сертифицировать в Германии и Великобритании. Автономный шаттл легко интегрируется в IT-инфраструктуру компании-ретейлера, предлагает трансформируемый грузовой отсек и по габаритам идеального вписывается в трафик Старого Света.

Швейцарский стартап Loxo, кажется, нашел решение проблемы доставки «последней мили». Его грузовой беспилотник, благодаря электрическому приводу, менее опасен для экологии; идеально вписывается в европейский трафик; а также может быть полностью интегрирован в IT-инфраструктуру компании-ретейлера или логистической службы.

Loxo

Коммерческое использование шаттлов начнется весной 2023 года. Они построены на дюралюминиевой платформе-скейтборде, оснащены четырьмя ступичными электромоторами и без подзарядки проезжают до 110 километров. Каждый беспилотник способен одновременно доставлять 64 посылки общей массой 320 килограммов. Причем минимальная погрузочная высота в 40 сантиметров облегчает доступ к отсеку для людей в инвалидных колясках.

Есть у разработки Loxo и другие сильные стороны. Во-первых, это самый быстрый беспилотник в Швейцарии. Во-вторых, вместо сенсоров с вращающейся частью машина использует особую комбинацию из радара, лидара, сонара, камеры и вычислительного алгоритма. Это дает обзор на 360 градусов как самому шаттлу, так и присматривающему за ним оператору.