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1 час назад

Новости автомира: Универсал LADA Laika SW 1991 года в Бразилии выставили на продажу за 206 тыс. рублей

ПроКроссовер.ру

В Бразилии продают универсал LADA Laika SW 1991 года с пробегом в 300 000 километров за 15 тысяч реалов или 206 тысяч рублей. Владелец перекрасил кузов автомобиля в матовый цвет. Салон отделан кожзамом. Из недостатков, отмечается наличие на кузове нескольких вмятин и следов коррозии.

В Бразилии выставили на продажу универсал LADA Laika SW 1991 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Продавец говорит, что автомобиль на ходу. У него есть почти новый аккумулятор, генератор Bosch и тормозная система от седана Fiat Tempra. Двигатель универсала находится почти в идеальном состоянии. Как говорит владелец, мотор не расходует масло и не дымит. МКПП тоже исправна, сцепление менялось 1 год назад.

Шесть лет (1990-1995) существования бренда в Бразилии были относительно успешными и удовлетворительными благодаря низкой цене, дешевому обслуживанию и функциональному кузову, который выделялся в основном среди такси. Всего с 1990 по 1995 год в Бразилии было продано около 70 000 копий, и в то время было продано больше, чем у некоторых граждан Бразилии. Lada Laika была снята с производства в России в первой половине 2012 года. В течение всего периода производства Laika оставалась в том же дизайне и в течение 8 лет была бестселлером в России.

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