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40 минут назад

Новости автомира: определены самые популярные кроссоверы в России в ноябре

Российская Газета

Звание лидера с большим отрывом от конкурентов удерживает семейство внедорожников Lada Niva: в ноябре было продано 6898 автомобилей (+3280 экз.). Haval Jolion по-прежнему второй: 2021 кроссовер реализован в прошлом месяце (-319 экз.). Третьим стал Geely Coolray, купленный 1678 россиянами (+497 экз.).

Определены самые популярные кроссоверы ноября
Фото: youtube.comyoutube.com

Haval F7 занимает четвёртую строчку с результатом 1298 авто (+282 экз.). Ещё раз отметим тот факт, что продажи кросс-купе Haval F7x считаются отдельно: он на десятом месте с 620 проданными авто (-413 экз.).

Geely Atlas Pro оказался на пятой строчке топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников: 1048 авто (+483 экз.). Следующий по количеству проданных авто в ноябре - УАЗ "Патриот", лишившийся на днях "автомата": его результат - 995 машин (-514 экз.). Kia Sportage стал седьмым: 781 автомобиль (-812 экз.).

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