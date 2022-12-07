Определены самые популярные кроссоверы ноября

Звание лидера с большим отрывом от конкурентов удерживает семейство внедорожников Lada Niva: в ноябре было продано 6898 автомобилей (+3280 экз.). Haval Jolion по-прежнему второй: 2021 кроссовер реализован в прошлом месяце (-319 экз.). Третьим стал Geely Coolray, купленный 1678 россиянами (+497 экз.).

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Haval F7 занимает четвёртую строчку с результатом 1298 авто (+282 экз.). Ещё раз отметим тот факт, что продажи кросс-купе Haval F7x считаются отдельно: он на десятом месте с 620 проданными авто (-413 экз.).