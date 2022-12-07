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34 минуты назад

Новости автомира: в России начались продажи универсалов Chevrolet Menlo

Газета.Ru

На российском рынке появились в продаже новые универсалы Chevrolet Menlo, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

В России начались продажи универсалов Chevrolet Menlo
Фото: gmauthority.comgmauthority.com

Большинство объявлений о продаже Chevrolet Menlo опубликовано автосалонами из Москвы. Такие машины также предлагают дилеры в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Стоимость автомобиля составляет от 2,9 млн руб. до 3,2 млн. руб.

Модель Menlo предлагается со 150-сильным электромотором фирмы Huayu Automotive Electric Systems, который вращает передние колеса, и литий-ионной тяговой батареей производства SAIC. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет около 500 км.

По размерам Chevrolet Menlo соответствует Skoda Octavia. Длина универсала — 4665 мм, ширина — 1818 мм, высота — 1538 мм, а колесная база составляет 2660 мм. Клиренс достигает 180 мм. В салоне могут разместиться пять человек.

В комплектацию входят кожаный салон, климат контроль, 17-дюймовые литые диски, шины Bridgestone, камера заднего вида, датчики света и дождя, светодиодные фары.

Модель Chevrolet Menlo была представлена в 2019 году. Продается исключительно на китайском рынке.

Автоновости,Skoda Octavia,Skoda,Chevrolet,
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