Концепт Toyota C-HR Prologue намекает на следующий компактный кроссовер

Компания Toyota показала новый концепт-кар C-HR Prologue: уже из названия ясно, что речь касается преемника существующей модели Toyota C-HR. Сейчас опубликованы лишь фотографии внешнего вида, однако и они дают много интересной информации.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Концепт Toyota C-HR Prologue все также демонстрирует сочетание миров «купе» и SUV, однако с увеличенными колесами и новой фирменной передней частью, получившей название Hummerhead. Также обратите внимание на С-образные фары и скрытые дверные ручки.

Кроме того, внимание привлекает трехцветное исполнение кузова: основной серебристо-металлический цвет, желтая крыша и диффузор, черно-серая задняя часть. Возможно, такой вариант трех цветовых расцветок даже будет предложен в серийной версии автомобиля.

А еще ожидается появление не только обычной гибридной модификации, но и варианта типа Plug-In: то есть гибридf с возможностью подзарядки от внешнего источника питания.