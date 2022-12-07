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1 час назад

Новости автомира: Концепт Toyota C-HR Prologue – намек на следующий компактный кроссовер

Carakoom

Компания Toyota показала новый концепт-кар C-HR Prologue: уже из названия ясно, что речь касается преемника существующей модели Toyota C-HR. Сейчас опубликованы лишь фотографии внешнего вида, однако и они дают много интересной информации.

Концепт Toyota C-HR Prologue намекает на следующий компактный кроссовер
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Концепт Toyota C-HR Prologue все также демонстрирует сочетание миров «купе» и SUV, однако с увеличенными колесами и новой фирменной передней частью, получившей название Hummerhead. Также обратите внимание на С-образные фары и скрытые дверные ручки.

Кроме того, внимание привлекает трехцветное исполнение кузова: основной серебристо-металлический цвет, желтая крыша и диффузор, черно-серая задняя часть. Возможно, такой вариант трех цветовых расцветок даже будет предложен в серийной версии автомобиля.

А еще ожидается появление не только обычной гибридной модификации, но и варианта типа Plug-In: то есть гибридf с возможностью подзарядки от внешнего источника питания.

Даты: Однако каким окажется кроссовер Toyota C-HR второго поколения, мы узнаем немного позже. Ориентировочно – уже в 2023 году.

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