В России начались продажи универсалов Chevrolet Menlo

В России запустили продажи новых универсалов Chevrolet Menlo. На это обратила внимание «Газета.Ru».

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Такие объявления можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Наибольшая доля предложений размещена московскими автосалонами. Кроме того, купить такие автомобили можно в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Цена машины начинается от 2,9 млн рублей, а заканчивается на уровне в 3,2 млн рублей.

Menlo оснащен 150-сильным электромотором фирмы Huayu Automotive Electric Systems, который вращает передние колеса, и литий-ионной тяговой батареей производства SAIC. Запас хода на одном заряде аккумулятора оценивается примерно в 500 км.

Габариты автомобиля соответствуют Skoda Octavia. Длина универсала составляет 4665 мм, ширина — 1818 мм, высота — 1538 мм, а колесная база — 2660 мм. Салон позволяет вмещать в себя до пяти человек.

В машине есть кожаный салон, климат контроль, 17-дюймовые литые диски, шины Bridgestone, камера заднего вида, датчики света и дождя, светодиодные фары. Универсал Chevrolet Menlo предназначен для китайского рынка.