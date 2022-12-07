Стало известно, когда у России и Белоруссии будет единый ОСАГО

Российские страховые компанию начали подготовку к выпуску ОСАГО, действие которых распространится на Белоруссию. Глава Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что уже разработана и согласована концепция единого полиса. В ближайшее время Банк России одобрит тариф для двух государств. Воспользоваться нововведением российские и белорусские автовладельцы смогут уже в начале следующего года.

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В настоящий момент специалисты дорабатывают пакет документов, который необходим для создания единой системы между двумя странами. На первом этапе планируется использовать механизм «зелёной карты». Таким образом, российский автовладелец при заключении годового договора ОСАГО сможет расширить действие полиса на Белоруссию. Эксперты в ближайшее время рассчитают тарифные ставки, и согласуют предложение с Банком России.

Учитывая темпы подготовки, единый полис обязательного страхования может быть введен в пользование в первом квартале 2023 года. По аналогии с россиянами белорусские водители также смогут покупать у себя ОСАГО, с которым будут въезжать на территорию России. В будущем единые полисы «автогражданки» могут распространить на Казахстан, Армению и Азербайджан.